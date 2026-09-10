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Assente nella sfortunata trasferta di Madrid, Federico Dimarco migliora e vuole tornare subito a disposizione. Queste le novità riportate da La Gazzetta dello Sport:

Getty Images

"Buone notizie per l’Inter: Federico Dimarco ha già quasi smaltito il problema al ginocchio sinistro che gli aveva suggerito di saltare la trasferta di Madrid e lavora per essere convocato già lunedì, in occasione della partita di campionato contro l’Udinese. Tra oggi e domani è previsto il suo rientro in gruppo alla Pinetina. Toccherà poi a Chivu decidere se farlo giocare dall’inizio o se confermare Carlos Augusto, che al Bernabeu ha segnato il gol della speranza nel secondo tempo e ha confermato di essere un’ottima alternativa sulla fascia sinistra", scrive La Gazzetta dello Sport.