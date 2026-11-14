Conclusa la seduta mattutina, Chivu ha dato appuntamento a martedì, quando ci saranno i primi rientri. Si capiranno meglio anche le condizioni di Lautaro

Marco Astori
mariemonto

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Ultimo giorno di lavoro in una Pinetina divisa con la Nazionale (e oggi aperta per gli infortunati). Conclusa la seduta mattutina, Chivu ha dato appuntamento a martedì, quando ci saranno i primi rientri. Si capiranno meglio anche le condizioni di Lautaro.

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Lautaro
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Secondo il Corriere dello Sport, "probabile che si proceda con un rientro parziale in gruppo, per poi accelerare. L’obiettivo è l’Atalanta. Ma la sua disponibilità non è scontata".

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