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Tra il 22 novembre e il 22 dicembre l'Inter si gioca una fetta di stagione. Un mese dove ci saranno in palio punti importanti in campionato e Champions League, oltre addirittura a un trofeo contro la Lazio a San Siro. Come ha intenzione di venirne a capo Cristian Chivu? Lo spiega la Gazzetta dello Sport:

"Il 22 novembre a Bergamo il tecnico inizierà a mettere alla prova la propria felice rivoluzione. L’Inter, che ha sgommato giusto prima della sosta, deve dimostrare di aver effettivamente trovato una misura tra due istinti opposti, quello di aggressione feroce sulla preda e un naturale bisogno di autoconservazione, che porta la squadra ad abbassarsi in difesa nelle difficoltà.

Tra Feyenoord e Como i nerazzurri hanno finalmente mostrato un perfetto equilibrio, sono rimasti sempre offensivi senza mai essere scriteriati. In queste due prime partite post-derby Chivu ha, infatti, corretto le distanze e mostrato un po’ di sana prudenza: non è un ostacolo per la crescita collettiva, anzi aiuta nell’obiettivo. Adesso, però, viene il difficile perché l’Inter dovrà mostrare lo stesso volto ordinato ogni tre giorni, cambiando uomini in base agli impegni e agli avversari. Il progetto del tecnico prevede rotazioni ancora più profonde man mano che si inizia a fare sul serio: il ritorno di Jones e Stones aiuterà, senza contare che accanto a Thuram e Lautaro, entrambi recuperabili per la Dea, si piazza questo Pio che ormai cammina sulle nuvole".