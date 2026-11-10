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La sosta arriva in aiuto dell'Inter, che può finalmente recuperare gli ultimi infortunati rimasti verso la ripresa contro l'Atalanta, ovvero Lautaro Martinez e Luis Henrique. Scrive infatti il Corriere dello Sport: "L’Inter ha concluso il suo tour de force di 9 gare in 30 giorni con 7 vittorie e 2 sconfitte. Le macchie sono state il Bruges e il derby.

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I danni maggiori, però, li ha provocati la caduta con i belgi, visto che ha complicato dannatamente la qualificazione diretta agli ottavi di Champions. L’inseguimento ad uno dei primi 8 posti proseguirà dopo la sosta, contro lo Stoccarda, a San Siro. Con l’antipasto di campionato che sarà la trasferta in casa dell’Atalanta.

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Per la prima, o al peggio per la seconda gara, Chivu conta di avere nuovamente a disposizione Lautaro, che trascorrerà questa pausa lavorando per completare il suo recupero rimediato proprio contro il Bruges. E con lui ci sarà pure Luis Henrique, l’altro occupante dell’infermeria nerazzurra dopo i rientri di Jones e Stones, entrambi in panchina con il Como".