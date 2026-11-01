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Dopo la deludente sconfitta contro il Milan nel derby, l'Inter deve ora preparare la prossima gara di Champions League contro il Feyenoord. Sfida fondamentale per il cammino europeo dei nerazzurri, con Chivu che difficilmente potrà avere novità positive dall'infermeria.

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Così scrive il Corriere dello Sport: "E ora la Champions. L'Inter sarà di nuovo in campo martedì sera a Rotterdam contro il Feyenoord. Tra Lautaro, Stones, Jones, Luis Henrique e Pavard, è proprio quest'ultimo il più vicino al rientro. Se ne parlerà per la sfida con il Como dell'8 novembre. Il calendario offre a Chivu un'ultima curva pericolosa, prima della seconda sosta del campionato".