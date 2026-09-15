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Una delle note negative della vittoriosa serata di ieri dell'Inter, è l'infortunio di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista ha avvertito un fastidio muscolare durante la rifinitura, per questo è stato escluso dalla gara contro l'Udinese. Intanto in casa nerazzurro c'è attesa per l'esito degli esami a cui è stato sottoposto questa mattina il centrocampista.

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Secondo quanto riporta Sky Sport, non filtra ottimismo sulla presenza del centrocampista turco nel big match di sabato contro la Roma. Da valutare anche John Stones, sostituito contro l'Udinese per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. L'inglese non farà oggi gli esami, ma tra domani e dopodomani.

(Sky Sport)