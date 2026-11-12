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La prossima settimana è previsto il ritorno agli allenamenti di gruppo per Lautaro Martinez. Un rientro nemmeno a dirlo fondamentale per l'Inter e per Cristian Chivu in vista dei prossimi impegni, come scrive Tuttosport:

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"La rincorsa di Lautaro Martinez per riprendersi l’Inter sta per entrare nel vivo. Il capitano dei nerazzurri continuerà sino a venerdì a svolgere un lavoro personalizzato – come Luis Henrique, entrambi hanno lavorato pure lo scorso lunedì e martedì, nei giorni di riposo concessi da Chivu –, ma la prossima settimana dovrebbe gradualmente rientrare in gruppo, con l’obiettivo di essere convocato contro l’Atalanta. A Bergamo, teoricamente, dovrebbe sedere inizialmente in panchina, prima di tornare successivamente nell’undici di partenza dei campioni d’Italia".

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"Il rientro di Lautaro sarà fondamentale sia per puntare al primo posto in classifica in Serie A, sia per provare a battere Stoccarda e Borussia Dortmund in Champions League, il che significherebbe poter coltivare ancora l’ambizione di entrare tra le prime otto della graduatoria europea. Le sedute in campo a buon ritmo proseguono in modo più che positivo e alla ripresa del campionato si potrebbe anche pronosticare una sorta di staffetta con Thuram".

(Fonte: Tuttosport)