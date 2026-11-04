VIDEO / Chivu: "Non si cancella tutto per il derby, ho un gruppo sano. Per noi Lautaro..."

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Lautaro Martinez non è stato convocato dall'Argentina per i prossimi impegni dell'Albiceleste. Una buona notizia per l'Inter, visto che il capitano potrà così restare ad Appiano Gentile per recuperare al meglio. Scrive Tuttosport:

Getty Images

"Dalle dichiarazioni di un match internazionale, alle selezioni nazionali impegnate nella prossima sosta di novembre. Lautaro Martinez, ancora infortunato, non è stato convocato dal ct Scaloni per le due amichevoli che l’Albiceleste disputerà contro Uruguay, il 13 novembre alla Bombonera di Buenos Aires, e Costa Rica, a Cordoba, quattro giorni più tardi. Saranno le prime gare dei sudamericani senza Messi. Assente anche Tomas Palacios, difensore nerazzurro attualmente in prestito con diritto di riscatto all’Estudiantes. Convocato Aleksandar Stankovic dalla Serbia".

(Fonte: Tuttosport)