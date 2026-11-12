VIDEO FCIN1908 / Ausilio: "Ho sempre dato il massimo all'Inter. La cosa bella è che i tifosi..."

«Diecimila bambini di 31 Paesi in tutto il mondo ringraziano l’Inter che li ha accompagnati nella magnifica avventura di Inter Campus per 30 anni. D’ora in poi continueranno a esprimere la loro felicità con la nuova Fondazione “We Are The Campus” che si avvarrà, oltre che del nostro sostegno, della generosità e della partecipazione di chi vorrà condividere i loro momenti di gioia. Ci dispiace non poter più giocare in nome dell’Inter, che rimarrà nel nostro cuore, così come sulle nostre maglie». Anche il Corriere della Sera pubblica le parole di una lettera che è stata diffusa dalla famiglia Moratti e che annuncia di fatto la seperazione di Inter Campus dal club nerazzurro.

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Il progetto fondato dal presidente e dai suoi figli nel 1997 è stato portato avanti sul campo finora in 31 Paesi al mondo: la maglia dell'Inter è arrivata a regalare gioia e speranza ai bimbi delle zone più in difficoltà. La bandiera nerazzurra ha raggiunto in nome della solidarietà e del calcio i Paesi più dimenticati. E per questo l'ONU ha più volte riconosciuto meriti all'Inter e nel 2022 il club e Inter Campus sono stati inseriti nell'iniziativa delle Nazioni Unite Football for the Goals. E ad aprile 2026, in occasione della Giornata Mondiale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, il progetto nerazzurro è tornato al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite per condividere la propria esperienza pluridecennale nel campo dello sport e dei diritti dell’infanzia.

"La lettera firmata da Carlotta e Massimo Moratti ha il sapore dell’addio tra la società nerazzurra e il campus benefico", scrive il Corriere che riporta anche una precisazione della società nerazzurra: «la collaborazione prosegue tanto è vero che il nome Inter sarà ancora presente».

Il nome Inter sarà ancora presente così come le maglie nerazzurre, ma il progetto - che ora si chiama We are The Campus - andrà avanti grazie ai Moratti e a Tronchetti Provera come ha spiegato nella sua lettera Carlotta, la figlia dell'ex proprietario nerazzurro, a capo del programma solidale.

Il progetto resta intatto, ma cambia la governance e vive parallelo all’Inter. Non sarà più il club a gestirlo, per sua decisione, ma un nuovo board formato dalla nostra famiglia, da Marco Tronchetti Provera e dal figlio Giovanni. L’importante è mantenere la meraviglia che sta funzionando da così tanto tempo e in così tanti Paesi, puntando a crescere ancora», le sue parole.