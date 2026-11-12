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L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto anche sulle condizioni di Bonny e Stankovic, rientrati a Milano dopo problemi fisici accusati con le rispettive nazionali. Scrive il quotidiano:

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"L’ex Parma, che chiaramente non ha potuto rispondere alla convocazione della Costa D’Avorio, tornerà tra la partita col Lecce di campionato e la finale di Supercoppa Italiana con la Lazio. Tempistiche queste che valgono anche per Aleksandar Stankovic, ko con la Serbia durante il primo allenamento di inizio settimana e alle prese con una lesione all’adduttore della coscia destra".

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"Per il centrocampista – ieri sottopostosi alle terapie nel centro sportivo nerazzurro – non sono previsti nuovi accertamenti, né comunicati ufficiali in tal senso, visto che fa fede quanto pubblicato dalla Federazione calcistica del suo Paese. Chi invece non rientrerà a Milano immediatamente, ma dovrà saltare il primo impegno di Nations League con l’Inghilterra è Spence. L’esterno destro, pure lui leggermente affaticato, non giocherà contro la Croazia, ma come specificato dal ct Tuchel, dovrebbe tornare abile e arruolabile domenica contro la Spagna".

(Fonte: Tuttosport)