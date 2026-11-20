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Cristian Chivu non vuole correre alcun rischio in merito al rientro di Lautaro Martinez, ormai fuori da più di un mese a causa di problemi fisici. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, l'allenatore nerazzurro ha in mente un reinserimento graduale:

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"Il Toro riabbraccerà la sua Inter senza correre alcun rischio. Per questo, fermo restando il ritorno in campo, al momento non è così scontato che il 10 possa riapparire dal primo minuto a Bergamo. Quel che è certo è che Cristian Chivu ha un Pio Esposito e un Marcus Thuram che non aprono a nessuna frenetica necessità di accelerare il reintegro del capitano".

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"L’attacco è in buone mani (o meglio, piedi), l’allenatore ne ha avuta piena conferma nel mese di assenza del 29enne di Bahia Blanca; e, non ultimo, il “pericolo” di rivedere un’Inter con un’unica punta, anche al netto dello stop di Bonny, in questo momento non esiste proprio. Lautaro c’è, è recuperato e Chivu gli riserverà un minutaggio crescente di partita in partita. Ovvero, di tre giorni in tre giorni, vista la densità di impegni nel prossimo mese".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)