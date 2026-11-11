Cristian Chivu perde due attaccanti nel giro di poche ore. Prima la notizia dell'infortunio di Bonny che dovrà stare fuori 3-4 settimane, poi dal ritiro della Francia è arrivata quella su Thuram che ha lasciato il ritiro francese per fare ritorno in Italia. Senza contare un altro infortunio, quello di Aleksandar Stankovic. Secondo quanto è filtrato dal ritiro della Francia, il problema accusato da Thuram non dovrebbe essere particolarmente grave. "Ci sono buone possibilità, infatti, che si tratti di un semplice affaticamento al bicipite femorale della coscia destra. Meno rassicuranti, invece, le informazioni in merito a Stankovic", sottolinea il Corriere dello Sport.

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"E’ ovvio che Chivu vivrà con un pizzico di apprensione le prossime ore. Questo pomeriggio ci sarà la ripresa degli allenamenti alla Pinetina, ma l’attesa sarà tutta per gli esami a cui verranno sottoposti, tra oggi e domani, Thuram e Stankovic. L’allarme suona soprattutto in attacco. Bonny, come premesso, è fuori causa fino all’inizio di dicembre. L’obiettivo è riaverlo a disposizione il 5, contro il Frosinone, oppure il 9, contro il Borussia Dortmund".

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"Lautaro, invece, è fermo dal 13 ottobre, quando in occasione del match con il Bruges ha accusato un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il suo recupero è quasi ultimato. Verrà finalizzato proprio nel corso di questa pausa. Ma non ci sono assolute garanzie che possa essere subito disponibile alla ripresa contro l’Atalanta. Non è da escludere, insomma, che il suo rientro slitti alla sfida con lo Stoccarda del 25 novembre".

(Corriere dello Sport)