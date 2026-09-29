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Dopo aver giocato titolare con la maglia della Germania contro la Grecia, Yann Bisseck è pronto a mettersi di nuovo a disposizione dell'Inter e di Chivu.

"Yann Bisseck, dopo aver fatto parte del gruppo della Germania che ha giocato le prime due partite della nuova gestione Jurgen Klopp, è pronto a tornare alla base. Giovedì è atteso il suo rientro a Milano e sarà il primo nazionale nerazzurro a ritrovare i campi di Appiano Gentile. Tutto programmato: il suo commissario tecnico Klopp ha gestito le 4 partite della sua nazionale in 11 giorni dividendo i suoi uomini, e di conseguenza le convocazioni, in due gruppi", spiega La Gazzetta dello Sport.

Getty Images

"Nel primo, impegnato nelle prime due gare, c’era proprio Bisseck che dunque ora può considerarsi “liberato” dal suo ct e in grado di rientrare dopodomani in città. Il difensore è rimasto in panchina nella prima uscita contro l’Olanda ma poi ha giocato novanta minuti contro la Grecia. Quest’ultima partita è finita con un ko ma Bisseck è ottimista sul futuro", aggiunge Gazzetta.