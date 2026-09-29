Dopo la gara con la Grecia, Bisseck può tornare a Milano e iniziare ad allenarsi con la sua squadra
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Dopo aver giocato titolare con la maglia della Germania contro la Grecia, Yann Bisseck è pronto a mettersi di nuovo a disposizione dell'Inter e di Chivu.
"Yann Bisseck, dopo aver fatto parte del gruppo della Germania che ha giocato le prime due partite della nuova gestione Jurgen Klopp, è pronto a tornare alla base. Giovedì è atteso il suo rientro a Milano e sarà il primo nazionale nerazzurro a ritrovare i campi di Appiano Gentile. Tutto programmato: il suo commissario tecnico Klopp ha gestito le 4 partite della sua nazionale in 11 giorni dividendo i suoi uomini, e di conseguenza le convocazioni, in due gruppi", spiega La Gazzetta dello Sport.
"Nel primo, impegnato nelle prime due gare, c’era proprio Bisseck che dunque ora può considerarsi “liberato” dal suo ct e in grado di rientrare dopodomani in città. Il difensore è rimasto in panchina nella prima uscita contro l’Olanda ma poi ha giocato novanta minuti contro la Grecia. Quest’ultima partita è finita con un ko ma Bisseck è ottimista sul futuro", aggiunge Gazzetta.
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