Ange-Yoan Bonny si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano
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Ange-Yoan Bonny si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.
Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra.
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