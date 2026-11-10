Ange-Yoan Bonny si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano

Marco Astori
Butti

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Ange-Yoan Bonny si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Bonny
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Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra.

Bonny

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