Gianluca Rocchi, ex arbitro ed ex designatore, è intervenuto sul palco del Social Football Summit, in corso all’Allianz Stadium di Torino.

Di seguito le dichiarazioni, raccolte dall'inviato di FCINTER1908.IT:

"Arbitro a vita"

Il ricordo dell'ultima partita e del periodo Covid

“Sinceramente faccio fatica a sentirmi un ex, te lo dico sinceramente, perché credo che rimarrò arbitro a vita, al di là di tutto, della tessera o meno. Perché comunque, quando fai questa attività, ce l'hai nel sangue. La maglia ti rimane appiccicata addosso, anche proprio come metodologia di vita”.“In questo stadio effettivamente ho fatto l'ultima partita, in un momento tra l'altro particolare perché c'era il Covid, quindi senza nessuno allo stadio. Un momento triste, bello per me, ma triste come momento”.

Rocchi a DAZN

Trasparenza

“Ho fatto una scelta. Anzi, ringrazio veramente chi mi ha dato fiducia in un momento di grande difficoltà per me e per la mia famiglia, soprattutto. E quindi ho fatto una scelta mettendomi in gioco, come ho detto, perché chiaramente provo a fare una cosa diversa da quello che ho provato a fare per tanti anni. E quindi ce la metterò tutta, perché l'obiettivo è cercare di riuscire a fare una cosa diversa, magari farla al meglio delle mie possibilità. E la scelta l'ha fatta anche DAZN, perché non era scontato poi scegliere”."Io ho improntato la mia vita su quell'aspetto, sulla trasparenza. Quando è successa questa cosa mi sono fatto tre domande. La prima: perché mi è accaduta? La seconda: perché e dove ho sbagliato? Se non ti fai questa domanda dici che è sempre colpa degli altri. La terza: mi devo vergognare di qualcosa? Qui ho risposto no subito, mi conosco e so come sono fatto. Alle altre due, più passa il tempo e più mi sto dando delle risposte, ci sono cose che potevo fare meglio e altre che potevano essere fatte meglio, non solo da parte mia. Non ho mai fatto una cosa in malafede, ho sempre fatto le cose per cercare di arrivare alla soluzione migliore e di fare meno errori possibili. Il mio obiettivo era non sbagliare, che è impossibile, e non essere mai attaccati come categoria per aver fatto un errore che poteva incidere su una partita. Io ero ossessionato da questo: per me l'obiettivo, da sempre, era che quel risultato fosse il più corretto possibile. Chi è stato con me negli anni sa che io dopo una partita, anche se finita bene ma con un errore mio, non dormivo la notte, avevo questa fissa che per me è stata un problema. Mi rendo conto, con il tempo, che un po' di leggerezza in alcuni momenti, anche nella gestione di alcune persone che mi sono venute contro, mi avrebbe forse evitato dei problemi".

I progetti personali e il futuro fuori dall'Italia

“Io ti dico la verità: in Italia avevo finito. Stavo finendo il quinto anno e sicuramente non sarei andato avanti. Quello che volevo fare probabilmente era altro. Io già ne avevo parlato con qualcuno, anche in casa mia. Probabilmente sarei andato da altre parti. Quindi in questo momento no, avevo altri programmi. Poi quella è una cosa che mi è sempre piaciuta fare, l'ho anche detta. Forse ho sbagliato a dirla in passato, ma nel mio programma personale c'era dell'altro, sicuramente. Non sarei rimasto probabilmente in Italia, ecco, te lo dico sinceramente. Quindi non credo, non mi sento di fare questa connessione, perché probabilmente non è nemmeno corretta fino in fondo”.

Sulla candidatura alla presidenza dell’AIA

“Io mi auguro, da persona normale, passami il termine, che non sia possibile questo connubio, perché sarebbe un problema serio”.

La difficoltà di gestire un gruppo numeroso di arbitri

“Sicuramente la difficoltà principale ce l'hai con il gruppo, perché è un gruppo molto numeroso. Considera solo gli arbitri: sono 42, 43 mi sembra adesso, e hai dieci partite. Quindi alla fine ne hai 33 o 32 che non fai contenti quella domenica. Quindi gestirli è molto complesso. Secondo me devi farlo anche in un periodo breve. Questa è una mea culpa, perché se lo fai in un periodo troppo lungo rischi poi comunque di andare in conflitto nei rapporti, anche senza volerlo. E questo te lo dimostrano anche i grandi allenatori, che spesso cambiano dopo poco tempo, perché comunque è un'attività molto, molto impegnativa e molto conflittuale, passami il termine, nei rapporti. Perché tu, se dai una gara o dai una partita, dai il derby di Milano a un arbitro, quello è entusiasta, ma tutti gli altri a cui non l'hai dato non sono contenti. E quindi c'è un percorso da fare”.

La soddisfazione di aver contribuito alla crescita degli arbitri internazionali

25 Aprile

Rocchi su Open Var

“E poi la più bella soddisfazione, quella me la tengo, è aver visto tanti ragazzi in questi anni crescere. Perché credo che abbiamo fatto una… In questi anni, specialmente nei primi, abbiamo cresciuto tanti ragazzi che ora sono internazionali, che stanno facendo tantissime belle partite. E mi fa piacere vederli così. Quella è la soddisfazione che mi tengo, perché forse è l'unica cosa che ti lascia questo lavoro, che, come tu sai, non mi fa impazzire. Però è l'unica cosa che ti lascia, perché hai cresciuto dei ragazzi e li vedi magari sui campi in Europa, quindi li vedi fare grandi partite. E quella è la più bella soddisfazione di questo lavoro”."Il 25 aprile è una cosa che mi ha travolto e per assurdo oggi sto forse peggio. Perché sei mesi di tempo ti permettono di capire tante cose e ti permettono anche di vedere cosa hai lasciato e come. Uscire in quel modo è una ferita che per quanto mi riguarda non si rimarginerà mai, mai. Se per certi aspetti sto meglio per altri la ferita è più forte e fa ancora più male"."È stato molto faticoso più per gli arbitri più che per me. Chi ha subito una trasparenza che abbiamo cercato di dare e c'è un giornalista, anche importante, che scrive che l'Italia non ha merita Open Var ha ragione. Perché ad un certo punto voler spiegare troppo le cose è stato un boomerang e mi sono dispiaciuto per loro che si sono sentit sotto accusa a volte per una parola sbagliata o un sospiro fatto male. Se questo deve essere il metro di paragone io capisco che qualcuno non voglia più farlo. Se mi metto a disposizione per farti capire gli errori e per spiegare le cose ma la risposta è prima mi fa piacere, poi cerco il cavillo per rompere le scatole e non farti lavorare in serenità allora ti faccio lavorare in serenità e non ti disturbo più. Lo dico da ex arbitro quindi da uno che non ha più interessi da questo punto di vista".

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La terza vita di Rocchi

Il rapporto con l'errore

"Immaginare la mia terza vita è difficile, a volte puoi fare anche la quarta perché non sai cosa puoi fare. Ti trovi impreparato perché è una cosa che ti arriva immediata, non te la aspetti, hai dei programmi che vanno completamente dall'altra parte, ti senti spiazzati. La cosa che oggi mi crea più difficoltà è la disabitudine alla giornata lavorativa frenetica: cerchi di reinventarti in altri lavori, cerchi di fare altre esperienze. Devi aprire la mente, se no impazzisci. La difficoltà è grossa, anche se ti prepari: quando ho smesso mi è stato dato l'incarico delle relazioni con i club, ma nei due mesi prime della nomina sono stato molto in difficoltà. Avevo perso le mie certezze, immagina oggi dopo aver perso completamente e in maniera così dura questa cosa è stato un trauma vero e proprio. E per questo mi sto facendo supportare. Da solo non ce la fai"."Penso che la nuova generazione sia più pronta, anche se questo rappresenta uno scoglio importante. Oggi, con il VAR, sostanzialmente, quando interviene significa che l'errore ti è già stato comunicato. Ho visto grandi arbitri: da quel momento in poi arbitrerai con la consapevolezza di aver sbagliato. Ma, come dici giustamente, tutti possono sbagliare.

L'errore è ciò che ti fa crescere. L'arbitro bravo è quello che, di fronte a un errore, riesce a reagire nel modo migliore. Puoi allenare questo aspetto, ma dipende molto anche dalla personalità che uno ha. Oggi, se sei un arbitro con personalità, riesci a convivere con l'errore e cerchi di superarlo".

Rapporto Rocchi-AIA

"Con l'AIA sono rimasto benissimo. Ho avuto la possibilità di fare quello che mi è stato concesso di fare, in rapporto alle opportunità che mi sono state date. Poi mi hanno chiesto, giustamente, di fare una scelta nel rispetto di alcune regole. Ho scelto, come ti dicevo prima, e non è stata una decisione facile. Per questo non ho alcun problema con lei, anzi ringrazierò per tutta la vita chi mi ha regalato 37 anni di soddisfazioni all'interno della Federazione. Allo stesso tempo, qualche singolo problema può esserci, ma non si può fare del singolo il problema di un gruppo o, peggio ancora, di un'associazione.

Ascione e l'indagine su Rocchi

"Dal punto di vista mediatico l'aggressione è stata feroce, ma credo che non riguardi soltanto me. Basta guardarsi intorno ogni giorno. Purtroppo oggi un avviso di garanzia diventa una condanna o, comunque, un problema. Capisco quindi tante altre persone che hanno avuto problemi come il mio, o anche più gravi, e che si trovano in difficoltà. Il garantismo servirebbe davvero nella quotidianità. Un magistrato ha fatto benissimo a svolgere le indagini. Mi hanno detto più volte: «Ma c'era...». No. Se una persona ha una notizia di reato o ci sono persone che sostengono determinate cose, è giusto che vengano fatte le indagini. Spetta a me, quindi te lo dico sinceramente. Però non si può passare dal garantismo a una condanna. Perché l'avviso di garanzia, che è uno strumento previsto per tutelarti e permetterti di conoscere, nella massima riservatezza, le indagini che ti riguardano, finisce per diventare sostanzialmente un'accusa pubblica. E questo non riguarda soltanto me, riguarda la quotidianità. Basta guardarsi un po' intorno. A volte sto male per quello che mi è successo, ma sto male anche quando vedo certe trasmissioni. Cambio canale quando mettono in mezzo le famiglie e penso: «Non so come fare, perché so cosa significa passarci»".