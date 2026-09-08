Il centrocampista scozzese si è operato come da programma: il comunicato del club partenopeo
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Intervento perfettamente riuscito per Scott McTominay. Il centrocampista scozzese del Napoli si è operato come da programma per correggere definitivamente l'alterazione del ritmo cardiaco e consentirgli di tornare in campo dopo il periodo di recupero previsto.
Questo il comunicato:
Nel corso della mattinata, come previsto, Scott McTominay ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital. L'intervento è perfettamente riuscito. McTominay osserverà un periodo di riposo di circa due settimane prima di riprendere gli allenamenti.
(sscnapoli.it)
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