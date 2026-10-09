Nel momento in cui l'Inter dovrà affrontare 9 gare in 29 giorni, Cristian Chivu perde uno degli elementi più importanti: Curtis Jones. Il centrocampista in allenamento ha rimediato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra e dovrà stare fermo ai box circa un mese. Come sottolinea il Corriere dello Sport, è probabile che l'inglese torni a disposizione a ridosso della prossima sosta.

Getty Images

"Il derby con il Milan del prossimo 31 ottobre al momento è a forte rischio, anche se oggi è prematuro indicare una data specifica per il rientro. Si deciderà in base a come proseguirà il percorso individuale. Un peccato, come detto, soprattutto per il giocatore, che aveva sfruttato gli allenamenti ad Appiano Gentile per entrare ancora di più nei meccanismi della squadra, capire meglio cosa gli chiede in campo Chivu di gioco ed era desideroso di mettere subito in pratica in partita quanto immagazzinato. Dovrà invece attendere ancora e a livello psicologico non sarà facile".

Getty Images

"Dal canto suo, Chivu ha diverse soluzioni per sopperire all'assenza di Curtis Jones. Avrà maggiore continuità di sicuro Sucic, alla ricerca di un ulteriore salto di qualità. L'esuberanza del croato sarà alternata all'esperienza di Mkhitaryan, del quale l'allenatore rumeno si fida ciecamente. Senza dimenticare Zielinski, che a domanda precisa sul ruolo continua a ribadire di sentirsi prima di tutto un interno di centrocampo. Il polacco si alternerà a Calhanoglu (in attesa di vedere anche Stankovic) in cabina di regia, ma non gli dispiacerà di certo tornare a occupare la zolla di sempre".

(Corriere dello Sport)