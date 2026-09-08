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Altra tegola per la Juve di Luciano Spalletti. Il capitano Manuel Locatelli dovrà operarsi e sarà costretto a un lungo stop. Gli accertamenti hanno confermato i timori dello staff medico, con il centrocampista che si sottoporrà ad intervento chirurgico a Lione per la rottura del menisco esterno.

Dopo Yildiz e Thuram, Spalletti perde dunque un altro pilastro della sua Juve per lungo tempo: il rientro di Locatelli rischia di non avvenire prima del 2027.