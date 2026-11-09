Il difensore francese ha rimediato un problema fisico contro la Fiorentina: salterà la Nazionale
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Al termine della gara contro la Fiorentina, Pierre Kalulu ha accusato un fastidio muscolare alla coscia sinistra e questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici.
Gli esami strumentali eseguiti al J|medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Il giocatore ha iniziato le cure, in accordo con lo staff della Nazionale francese che lo ha sconvocato.
(juventus.com)
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