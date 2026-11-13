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C'era una rappresentanza nerazzurra ieri sera a San Siro che dalle tribune ha assistito alla vittoria dell'Italia sulla Francia. C’era il presidente Beppe Marotta, il direttore sportivo Dario Baccin e anche il capitano Lautaro Martinez. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’argentino sta recuperando dall’infortunio al flessore ma le sensazioni sono positive e dovrebbe tornare a disposizione di Chivu e in campo contro l’Atalanta alla ripresa del campionato.

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"Già lunedì prossimo è atteso in gruppo in allenamento ad Appiano Gentile. Intercettato ieri dai microfoni di SkySport, prima della gara di Nations League, Lautaro ha detto: «Sono venuto a vedere la partita, sto bene, spero di tornare presto. Se ho sentito Pio e gli altri? Li ho visti ad Appiano (l’Italia si è allenata nel centro sportivo nerazzurro, ndr), ero ad allenarmi stamattina e li ho incontrati tutti, spero in una grande partita. Come vedo questa stagione? Come l’anno scorso, anche ora il campionato è equilibrato, bisogna dare il massimo e pensare partita dopo partita».

(Gazzetta dello Sport)