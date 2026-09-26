VIDEO / Lautaro: "Real Madrid e Mbappé top, siamo pronti. L'anno scorso col Bodo..."

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"Iperestensione del ginocchio sinistro". Infortunio non grave per Kylian Mbappé, uscito dal campo durante la partita di Nations League dopo aver segnato il gol-vittoria della Francia contro la Turchia e lo conferma il Real Madrid in una nota. "A seguito degli esami effettuati oggi dallo staff medico sul nostro giocatore Kylian Mbappé, è stata diagnosticata un'iperestensione della capsula posteriore del ginocchio sinistro", ha spiegato il club madrileno, confermando quanto già aveva dichiarato il ct dei Bleus, Zidane, al termine della partita.

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Mbappè, rientrato a Madrid, dovrà stare fermo una decina di giorni e salterà quindi la trasferta in Belgio lunedì e le sfide casalinghe contro Italia e ancora Belgio allo Stade de France, il 2 e il 5 ottobre. Potrebbe invece recuperare per la sfida di Champions contro la Roma del 14 ottobre