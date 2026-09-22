Il centrocampista del Napoli si ferma di nuovo a causa di un infortunio
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Il centrocampista del Napoli Franck Zambo Anguissa si ferma di nuovo a causa di un infortunio. Nei pochi minuti in cui il calciatore camerunense ha giocato contro la Fiorentina ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra che è stata evidenziata dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto oggi.
Anguissa dovrà rimanere fermo per una quindicina di giorni. Le sue condizioni dovranno essere valutate, anche se non si può escludere che possa tornare a disposizione di Allegri già a partire dalla gara con il Frosinone che il Napoli dovrà affrontare al Maradona alla ripresa del campionato, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali.
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