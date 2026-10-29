Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka, infortunatosi durante la partita con il Monza, si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, a esami strumentali che hanno evidenziato sia una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, vale a dire una lacerazione dei legamenti che tengono unite la tibia e il perone nella parte inferiore della gamba, appena sopra l'articolazione della caviglia, sia una lesione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore della caviglia sinistra.

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Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo. Il suo ritorno in campo è previsto approssimativamente fra un mese e mezzo.