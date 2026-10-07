Brutte notizie per Gilardino, che dovrà fare a meno dell'esterno offensivo svedese
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Brutte notizie per il Parma, prossimo avversario in campionato dell'Inter. Il club ducale dovrà fare a meno di Pontus Almqvist: l'esterno offensivo svedese ha rimediato un infortunio muscolare e dovrà così saltare la sfida contro i nerazzurri.
Questo il comunicato:
Parma Calcio 1913 comunica che il calciatore Pontus Almqvist è stato sottoposto questo pomeriggio ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del polpaccio della gamba sinistra.
Il calciatore inizierà domani l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica.
(parmacalcio1913.com)
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