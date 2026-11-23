Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

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A Pressing si è discusso in maniera accesa sul calcio di rigore dato all'Atalanta per il tocco di braccio di Bastoni.

Parte Cesari: "Lo sappiamo, quando il braccio è sopra la spalla è sempre calcio di rigore. Su questo siamo tutti d'accordo, l'ha specificato anche Orsato. Il problema è che c'è un contrasto aereo tra Bastoni e De Ketelaere"

Mauro: "Non mi dirai mica che questo è fallo?"

Cesari: "Assolutamente no"

Mauro: "Ah ecco"

Cesari: "Ma ogni caso si differenzia, sono d'accordo con Maresca in questo caso"

DAZN

Biasin: "Sono d'accordo che è rigore ma è impossibile saltare in maniera diversa, ditemelo voi come si fa a saltare senza tenere le braccia alte"

Mauro: "L'avete voluto voi"

Biasin: "A parte Vlasic in Torino-Milan, sono rigori che sono stati sempre dati, anche in Europa"

Mauro: "Questa è un'umiliazione del calcio giocato, un difensore si deve aiutare con le braccia larghe, non è che lo fa apposta a dare una manata"

Ranocchia: "Da difensore, l'unico modo per saltare è quello così prendi lo slancio, non c'è un altro modo di saltare"

Mauro: "Cambiamolo questo protocollo"

Biasin: "Il paradosso è che mi conviene non saltare"

Getty

Mauro: "Anche lo step on foot è una fesseria enorme, se ti sfioro è rigore. Wenger dovrebbe dire che queste cose non sono possibili, non si può prendere una massima punizione così"

Sabatini: "State dimostrando perché il VAR non chiama mai l'arbitro perché se la discussione inizia da Wenger in poi…"

Mauro chiude con una battuta: "Wenger cosa? Forse ti manca Trevisani o litigare con lui, con me no dai"