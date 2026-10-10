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Tegola per la Roma: Mile Svilar fuori almeno un mese. A confermarlo è lo stesso Gian Piero Gasperini in conferenza stampa prima della sfida contro il Como: "Svilar lo perderemo per alcune settimane, ha avuto una frattura da stress in una spinta in allenamento.

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Ha un problema al quinto dito del piede e si è creata questa frattura che non è scomposta ma richiederà un mese di tempo per recuperare. Stanno decidendo se mettere una vite che allungherà i tempi ma lo riavremo dopo la sosta. È una brutta tegola ma nelle stagioni lunghe ci sono imprevisti come questi. Giocherà Gollini e avrà il modo di ritornare ad essere il portiere importante che è stato"

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Roma, quante partite salta Svilar?

Svilar tornerà dopo la sosta delle Nazionali di novembre e quindi il portiere ex Benfica non sarà a disposizione per ben nove partite: dalla trasferta di domani col Como passando per tutte e tre le partite di Champions League contro Real Madrid, Slovan Bratislava e Manchester United. Il portiere non ci sarà neanche per le altre sfide di campionato contro Genoa, Napoli, Cagliari, Udinese e Sassuolo. Tornerà in campo il 21 novembre per Parma-Roma, prima partita dopo la sosta. Ecco le sfide che salterà Svilar.

Como-Roma

Roma-Real Madrid

Roma-Genoa

Roma-Slovan Bratislava

Napoli-Roma

Roma-Cagliari

Udinese-Roma

Manchester United-Roma

Roma-Sassuolo