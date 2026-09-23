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Le ultime da Appiano Gentile sulle condizioni degli infortunati in casa Inter. I giocatori indisponibili stanno lavorando a parte, ecco gli aggiornamenti su Spence e gli altri secondo Sky Sport:

Getty Images

Spence non è arrivato in perfette condizioni fisiche dopo il Mondiale, senza preparazione, ha dovuto fare un lavoro di riatletizzazione per essere pronto e ha saltato la prima parte della stagione. Ci dicono che è quello più avanti di tutti, anche se Stones e Calhanoglu sperano di esserci col Parma. Da lunedì Spence dovrebbe rimettersi al lavoro con la squadra.