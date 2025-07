Mentre i compagni si sono radunati ieri ad Appiano Gentile per iniziare a preparare ufficialmente la nuova stagione, lui, Davide Frattesi, sta lavorando per recuperare al meglio e il prima possibile dall'operazione all'ernia a cui si è sottoposto le scorse settimane.

Come riferito da Sky Sport, il centrocampista nerazzurro non è alla Pinetina come i compagni, ma in un centro specializzato, in cui sta spingendo bene per rientrare quanto prima a disposizione di Cristian Chivu.