Questa la nota del club bergamasco sull'infortunio di Carnesecchi
Inter, la spina che si stacca e le colpe di Chivu. Il sistemico Calhanoglu e il dilemma Stankovic
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'Atalanta ha annunciato che Marco Carnesecchi, infortunatosi ieri prima della partita contro l'Inter, ha riportato una lesione del menisco. Questa la nota del club bergamasco:
"Il calciatore Marco Carnesecchi, in seguito all'infortunio rimediato nel pre partita di Atalanta-Inter, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro".
"Il calciatore nella giornata di domani si sottoporrà a intervento chirurgico di regolarizzazione della lesione".
(Fonte: atalanta.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA