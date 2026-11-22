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Le sensazioni erano state subito preoccupanti e, purtroppo, sono state confermate. La stagione di Desiré Doué è finita. L'attaccante del Paris Saint-Germain, infatti, nella partita di ieri contro il Nizza ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio.

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A comunicarlo è stata una nota del club francese:

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"A seguito della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, avvenuta nella partita di Ligue 1 di ieri contro l'OGC Nice, Désiré Doué si sottoporrà a un intervento chirurgico entro la fine del mese".

(Fonte: psg.fr)