Distorsione al ginocchio per Désiré Doué che poi si accascia al suolo con un'espressione di dolore nel corso del match tra Nizza e PSG
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Désiré Doué esce in lacrime dal campo di Nizza, in barella, dopo un brutto infortunio al ginocchio destro occorsogli durante la partita del Paris Saint Germain in Ligue 1.
Il francese si fa male al 44' del primo tempo, dopo aver segnato la rete del momentaneo 2-1 esterno dei parigini, quando nel tentativo di girarsi con la palla, l'ala subisce una distorsione al ginocchio e si accascia al suolo con un'espressione di dolore.
Per il Psg è il secondo infortunio grave di un attaccante nella stagione, dopo quello che terrà fuori Kvicha Kvaratskhelia almeno fino al prossimo aprile. La squadra di Luis Enrique è la prossima avversaria della Roma in Champions, mercoledì.
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