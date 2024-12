Antonio Paganin, ex calciatore dell'Inter, ha commentato la sconfitta dei nerazzurri a Leverkusen in Champions League

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin, ex calciatore dell'Inter, ha commentato la sconfitta dei nerazzurri a Leverkusen in Champions League:

Inter, delusione ieri sera contro il Leverkusen:

"Ha fatto molta fatica. Inzaghi è stato obiettivo nel dire le difficoltà trovate. Ci sta durante la stagione, anche perché tante partite ti svuotano anche dal punto di vista nervoso. Viaggiano tanto oggi e non si riesce a fare un lavoro approfondito come si dovrebbe. Ci sta non trovare col Leverkusen non avere una serata brillante. Logico che se fai la stessa partita con la Lazio può essere un campanello d'allarme".