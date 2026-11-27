Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin, ex difensore dell'Inter, ha fatto alcune considerazioni sulla lotta scudetto
VIDEO FCIN1908 / Inter, Carlos Augusto in sede per il rinnovo: l'abbraccio con l'agente
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca quiIntervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin, ex difensore dell'Inter, ha fatto alcune considerazioni sulla lotta scudetto dopo le partite di Roma e Inter in Champions League:
"In questo momento l'Inter gioca sì conscia della propria forza, ma ogni tanto si dimentica che serve anche altro per portare a casa i risultati. In questo campionato non potrà dominare come nello scorso, dovrà farsi il mazzo e dovrà avere un po' più di fame. Al momento sembra non avere la stessa determinazione dell'anno scorso".
"A livello di organico e di esperienza ha qualcosa in più della Roma, ma al momento semplicemente i giallorossi mi danno più garanzie".
(Fonte: TMW Radio)
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