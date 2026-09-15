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James Abankwah, difensore dell'Udinese, ha segnato la rete dell'illusorio vantaggio dei friulani contro l'Inter. Il centrale irlandese è tornato sul match di San Siro ai microfoni dei canali ufficiali del club bianconero: "È stata una partita difficile, loro hanno giocato molto bene. Noi abbiamo iniziato nel migliore dei modi, ma non abbiamo concluso allo stesso livello. Le partite non durano un tempo solo, dobbiamo fare bene anche nel secondo tempo.

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Ringrazio Dio per questo gol, segnare in uno stadio del genere è incredibile. Spero arrivino tanti altri momenti come questo. Nelle prossime partite dobbiamo chiudere meglio i 90' e sfruttare le occasioni che ci capitano. Continuiamo a giocare di squadra e i risultati arriveranno".