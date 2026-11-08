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Giuseppe Bergomi, dagli studi di Sky Sport, ha analizzato il successo dell'Inter contro il Como, soffermandosi in particolare sulla prestazione di Marcus Thuram: "Thuram cambia marcia in occasione della partita contro la Roma dell'anno scorso, quella forse decisiva per l'Inter per vincere lo scudetto. Lui da lì non sbaglia più una prestazione. Se non sbaglio sono 9 le ultime giocate, da sosta a sosta, sempre titolare, si combina bene con tutti gli altri. Si muove, si apre, dà profondità, sa giocare spalle alla porta, quando ti punta ti fa male. Se poi di testa sta bene, questo è un giocatore che determina nel nostro campionato. Sta facendo veramente molto bene. C'è un'Inter con Lautaro e una senza, ma se questo è Thuram...".

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"La mente comanda il corpo: due partite fa sembravano stanchi, arrivavano sempre dopo sulla palla, oggi ho notato una brillantezza, un approccio... I primi 20 minuti di oggi mi sembrava l'Inter di Inzaghi, o del primo Chivu".