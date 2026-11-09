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Intervenuto ai microfoni di Dazn, Valon Behrami ha parlato così di Inter dopo la vittoria perentoria contro il Como a San Siro:

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"L'Inter viene stimolata da questa sfida col Como, del Como si parla bene, tutti parlano di Fabregas e questa sfida col Como accende particolarmente l'Inter. Come ha difeso oggi, era diversa rispetto al derby, è assurdo ma è così. Oggi crea più rivalità questa sfida al Como che cerca di dominarti la partita.

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Fabregas ha parlato di palle perse in maniera banale, sì perché davanti aveva una squadra che se si accende domina il campionato. Devi snaturarti a giocare contro l'Inter ma dopo il 9-1 è difficile che cambi idea, vai per la tua strada e l'ha sempre dimostrato. Se sai che la sua forza è il contropiede, servono le marcature preventive. Parlava anche di falli Fabregas, non è una squadra nata per fare falli sporchi"