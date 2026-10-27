Le parole del direttore sportivo del Cagliari sul giovane centrocampista
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A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Cagliari, Pietro Accardi ha parlato ai microfoni di Dazn. Il direttore sportivo rossoblù ha analizzato in particolare l'ottimo inizio di stagione di Alessandro Romano, giovane che ha attirato l'attenzione dei grandi club, tra cui anche l'Inter.
"È un giocatore straordinario, è un giocane e secondo noi ha ancora margini di crescita. Il ruolo? Può ricoprire tutti e tre i ruoli del centrocampo, noi ci puntiamo molto e soprattutto siamo convinti che lui ancora possa crescere molto".
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