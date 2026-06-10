Andrea Adorante, ex attaccante delle giovanili dell'Inter, è stato il trascinatore del Venezia con 16 reti: le sue parole a Tuttosport

Matteo Pifferi Redattore 10 giugno 2026 (modifica il 10 giugno 2026 | 19:16)

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Andrea Adorante, ex attaccante delle giovanili dell'Inter, è stato il trascinatore del Venezia con 16 reti, aiutando in maniera considerevole gli arancioneroverdi alla promozione dalla B alla A. L'ex Inter ha parlato ai microfoni di Tuttosport, ricordando anche il periodo in maglia nerazzurra, partendo però dal legame con mister Stroppa:

«Il mister ha sempre creduto in me, nonostante alcuni problemi fisici dell'anno scorso. Lo ringrazio perché mi ha dato fiducia anche quando non ero al cento per cento e gli sono molto grato pure per le partite in cui mi ha lasciato in panchina, perché mi hanno aiutato a crescere».

Pronto per la A?

«Ho ancora tanto da imparare e migliorare, ma sono pronto e felice di poter affrontare questa esperienza col Venezia. Darò il massimo e cercherò di essere all’altezza di questa categoria».

Facciamo un salto indietro: quanto ha contribuito a forgiare l’Adorante di oggi l'infortunio con la Primavera dell'Inter?

«Penso che sia stato uno dei momenti chiave del mio percorso. Molto di ciò che sono oggi nasce proprio da quelle difficoltà. Ho sempre cercato di trasformare i momenti negativi in occasioni di crescita».

Virtus Francavilla, Messina, Triestina, Juve Stabia: cosa le ha dato ognuna di queste esperienze?

«La Virtus Francavilla è stato il primo vero impatto con il calcio dei grandi. A Messina ho iniziato a raccogliere i frutti del mio lavoro. Anche la Triestina ha creduto in me, lì ho vissuto alti e bassi che mi hanno aiutato a maturare. Tutte queste esperienze mi hanno preparato per la Juve Stabia, dove sono riuscito a fare il salto di qualità soprattutto a livello mentale».

Propositi per la prossima stagione?

«La priorità assoluta sarà la salvezza del Venezia».

E la Nazionale?

«Tutto ciò che arriverà dopo lo accoglierò a braccia aperte. Lavorerò ogni giorno per cercare di raggiungere anche altri traguardi».