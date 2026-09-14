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Dell'incidente capitato a Daniel Maldini e delle voci emerse nella mattinata di oggi ha parlato l'agente del calciatore, Beppe Riso. Queste le sue dichiarazioni riportate da Gianluca Di Marzio:

Getty Images

“Nessuno mette in dubbio che Daniel abbia fatto una leggerezza, ma ci sono ca**ate e ca**ate. Bisogna stare attenti a quello che si scrive, ai titoli che si fanno. Serve essere più attenti e rispettosi”. L’agente ha poi criticato il modo in cui, a suo avviso, la vicenda è stata raccontata a livello mediatico: “Si cerca sempre la notizia d’impatto a livello mediatico per metterlo in difficoltà. Daniel è uno dei pochi talenti veri che abbiamo”.