L'Inter ritrova il sorriso in Champions League. I nerazzurri di Cristian Chivu superano 2-0 lo Stoccarda al Meazza grazie alle reti di Sucic e Lautaro Martinez, conquistando tre punti preziosi per il cammino europeo. Al termine della sfida, i protagonisti della serata nerazzurra intervengono ai microfoni di Inter TV per analizzare la prestazione, commentare il risultato e proiettarsi verso i prossimi impegni. Queste le parole di Akanji: "Abbiamo portato a casa la porta inviolata e quel salvataggio è stata una bella sensazione. La stabiltà dietro è importante sappiamo che abbiamo compagni di squadra in attacco che possono segnare due o tre gol a partita. STiamo tutti bene non abbiamo tanto tempo per allenarci ma cerchiamo di preparare al meglio ogni partita"