VIDEO / A Gelsenkirchen reunion in salsa nerazzurra: abbracci e sorrisi tra Dzeko, Dumfries e Gosens

A scuola da Cristian Chivu. Manuel Akanji continua a crescere, come ha confermato lui stesso nella lunga intervista rilasciata ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport, e lo fa anche grazie al suo allenatore, Cristian Chivu.

Il difensore svizzero ha parlato proprio del tecnico nerazzurro nell'intervista alla Rosea.

Getty Images

Che cosa ha imparato lei dalla scuola italiana della difesa e dallo stesso Chivu?

«Per me, difendere è... la cosa più bella del mondo. La parte più importante del mio gioco. Sia a me che a John piace costruire da dietro e avere il pallone tra i piedi ma, ovviamente, la priorità è la marcatura. In questi aspetti all’Inter abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro difensivo, come squadra. Personalmente, mi piace giocare in più posizioni anche perché l’allenatore mi aiuta e dà una certa libertà. Direi che il mister di difensori ne capisce...».

Getty Images

Se lo ricorda Chivu quando faceva il suo mestiere?

«Sì, me lo ricordo per il caschetto, ma anche per l’eleganza e la forza nei duelli, sembrava quasi divertirsi negli scontri. Proprio l’altro giorno ho visto il docu Netflix su Mourinho e c’era anche lui: non parla, ma che tackle faceva su Messi nell’anno del Triplete! Tutto esaltante».