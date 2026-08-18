Il difensore svizzero ha parlato del rapporto con l'ambiente nerazzurro e ha svelato cosa significa per lui difendere i colori del club meneghino
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Casa. Così Manuel Akanji ha definito l'Inter nel corso dell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Il difensore svizzero ha parlato del rapporto che ha instaurato con l'ambiente nerazzurro e ha svelato cosa significa per lui difendere i colori del club meneghino.
Dopo due trofei, che cosa ha capito dell’Inter?
«Che ha qualcosa di speciale. Fin dal primo giorno mi sono sentito accolto dalla squadra, dai tifosi e da tutte le persone intorno al club. Direi quasi che mi sono sentito subito... al sicuro. Ovviamente aiuta anche giocare e vincere, ma l’Inter non ti lascia mai solo. Ci sono ancora cose da migliorare e il nostro obiettivo è riuscirci, però questa è ormai casa».
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