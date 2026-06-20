Il difensore elvetico, reduce dal successo per 4-1 sulla Bosnia ai Mondiali, ha parlato alla Gazzetta dello Sport

Alessandro De Felice Redattore 20 giugno 2026 (modifica il 20 giugno 2026 | 09:09)

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Manuel Akanji, difensore dell’Inter, è impegnato con la sua Svizzera ai Mondiali in corso in Messico, Canada e Stati Uniti. Il difensore elvetico è reduce, con la sua nazionale, dal successo per 4-1 contro la Bosnia, nel secondo turno della fase a gironi.

In attesa del terzo e ultimo match della prima fase, Akanji ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport.

A proposito di Chivu, come l’ha cambiata in quest’anno nerazzurro?

"Mi ha fatto evolvere e mi ha reso un giocatore più completo: l’Inter è una grande scuola, un’università che ti fa crescere sotto diversi aspetti. Sono grato a chi mi ha voluto e contento di restare per vincere ancora con questo allenatore e questo club".

Si riferisce a una crescita nel suo ruolo?

"Sì, ho dovuto adattarmi e questo dà più esperienza. Non avevo sperimentato spesso il gioco in una difesa a tre a livello di club, mi era capitato solo in nazionale, ma all’Inter ho dovuto conoscere meglio la posizione e lavorare con nuovi compagni. Ora ragiono in modo diverso nelle varie situazioni. Se in futuro dovessimo passare addirittura a una linea a cinque, saprei cosa fare".

Chivu, in realtà, vuole essere più offensivo che difensivo… Che valore dà al nuovo contratto dell’allenatore?

"Sono molto contento per lui. Abbiamo vissuto un’ottima stagione insieme, mi piace molto anche come persona e sarà un piacere poter continuare a lavorare assieme a lui".

Lei ha avuto Guardiola al City, pensa che Chivu sia speciale altrettanto?

"Penso che capisca molto bene i giocatori perché è stato lui stesso un calciatore di altissimo livello e ha vissuto le situazioni che viviamo noi adesso. Ha vinto tanti trofei con l'Inter e conosce ciò di cui il club ha bisogno. Anche lui è un allenatore molto comunicativo ed empatico: parla spesso con noi e ci ascolta. Per questo crea un ottimo rapporto con tutti noi".

A proposito, è in contatto con i suoi compagni nerazzurri impegnati al Mondiale?

"Per ora ho parlato con Dumfries, Calhanoglu e… Bisseck, che però al Mondiale qui in America non c’è. Sono sicuro che sentirò anche gli altri, siamo un buon gruppo. Poi ci rivedremo tutti insieme a San Siro".

Il SoFi in cui ha appena giocato batte anche San Siro come atmosfera?

"Ho detto ai miei amici che, se parliamo dell’esperienza complessiva, questo è il miglior stadio in cui abbia mai giocato: ne ho visti molti, ma il SoFi è incredibile. Quando entri rimani impressionato e capisci perché sia costato così tanto. Poi per un appassionato di NFL come me… Non sono né tifoso dei Rams né dei Chargers, le squadre che giocano qua: io tifo Atlanta Falcons e sono già stato anche al Mercedes-Benz Stadium in Georgia, che è molto bello, ma non arriva a questi livelli. Certo, se invece parliamo di calcio, giocare a San Siro non ha uguali: resta una sensazione incredibile".