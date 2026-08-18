Intervistato da' La Gazzetta dello Sport, Manuel Akanji, difensore dell'Inter e della Svizzera, ha parlato di John Stones, difensore inglese che ha ritrovato in nerazzurro dopo l'esperienza insieme al Manchester City.

Il centrale elvetico ha raccontato i primi giorni a Milano di Stones e svelato un curioso retroscena che li lega.

Il suo amico 32enne John è felice dopo il primo gol qui a Bari?

«Sono io davvero felice per lui, tra l’altro il Betis è un’ottima squadra. Ora deve ripetersi già alla prossima, non può finire qua... (ride, ndr)».

Getty Images

In generale, come lo ha ritrovato?

«È stato divertente perché, proprio il giorno in cui è stato confermato il suo arrivo, poche ore prima io e mia moglie abbiamo incontrato sua moglie in spiaggia a Ibiza. Pura coincidenza. Siamo amici e abbiamo fatto delle vacanze insieme e lei ci ha detto: “Mi sa che alla fine verremo...”. Poi, qualche ora dopo, a casa vedo il messaggio di John. Adesso sto cercando di fargli conoscere l’Inter. Gli spiego tutto, provo a tradurre, l’altro giorno l’ho portato anche al ristorante. Ma è un ragazzo super, si adatterà in fretta».

Getty Images

L’Inter sta pescando molto anche dalla Premier: lei l’anno scorso, oggi Stones, Spence, poi chissà… Quanto è importante quell’esperienza?

«Dal punto di vista fisico dalla Premier si arriva già molto preparati. Tatticamente, invece, è diverso. Io, con Stones, al City giocavo a 4 e ho dovuto adattarmi. Per me è successo abbastanza velocemente e conosco John: sa fare tutto e non avrà problemi neanche lui. Ovviamente, avrà bisogno dell’aiuto di compagni e staff, ma è finito nel posto giusto».