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Intervistato in esclusiva da Mediaset a margine della partita contro la Macedonia del Nord, Manuel Akanji, difensore della Svizzera e dell'Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Getty Images

"Difesa a 3 o a 4? Credo di essere capace di giocare in entrambi i sistemi di gioco. Forse ho giocato di più con la difesa a 4, il sistema che usiamo anche qui in Nazionale, e magari sono più abituato. Quando sono arrivato all'Inter, è stato un po' difficile adattarmi, sia da braccetto che da centrale nella difesa a 3, perché è un sistema diverso, ma non c'è nessun problema. Mi alleno tutti i giorni per questo. L'obiettivo deve essere sempre vincere tutto, giochiamo qualsiasi competizione per vincere, ci proveremo. Non firmo per vincere solo Scudetto e Coppa Italia come l'anno scorso, voglio vincere tutto. Sarebbe bello vincere il premio di miglior difensore della Serie A, ma non dipende da me. L'importante è sempre la squadra: io provo a fare la mia parte".

"Iniziamo sempre le partite in svantaggio 0-2? Con la Roma è stato difficile, hanno giocato bene. A Madrid abbiamo commesso degli errori, mentre con il Napoli abbiamo commesso degli errori. Ma abbiamo comunque sempre una grande mentalità che ci ha permesso di ribaltare i risultati. Stones? Sono contento sia all'Inter. Si sta allenando e non vedo l'ora di giocare di nuovo con lui. Chivu? E' un grande allenatore, ha fatto un grande lavoro l'anno scorso, non è mai facile vincere. Con la dirigenza ha fatto un grande lavoro e ha tirato fuori il meglio dai giocatori".

(Fonte: Sport Mediaset)