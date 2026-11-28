La mossa strategica dell'Inter per il futuro: cambiano le cose e arriva il nuovo benchmark

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Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Inter-Genoa, Manuel Akanji ha parlato così del match di San Siro:

"Clean sheet con lo Stoccarda? È sempre un tema, ogni partita ci concentriamo su quello che abbiamo fatto di buono e di negativo nella partita precedente come nel caso contro l'Atalanta"

Hai fatto anche il play contro il Genoa l'anno scorso: è un'opzione a partita in corso?

"Me l'ero dimenticato, non lo so, vediamo cosa decide Chivu. Se ci pensa, allora proverò a dare il mio meglio anche in quel ruolo"