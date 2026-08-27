Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha parlato della sua squadra in un'intervista rilasciata a DAZN. «Ormai sono 15 anni che il Napoli gioca tutti gli anni in Europa, tra Champions ed Europa League. Credo che l'importante sia arrivare a marzo nelle migliori condizioni, cioè dentro a tutte e tre le competizioni: campionato, Champions e Coppa Italia. E poi, dopo, a marzo si decide la stagione e lì bisogna essere pronti», ha detto il tecnico.

DAZN

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

«C'è da lavorare tantissimo - ha sottolineato ancora Allegri sulla sua rosa - anche perché è appena un mese che ci conosciamo, che lavoriamo insieme. Ho trovato un gruppo straordinario sotto l'aspetto tecnico e sotto quello morale. Ho ereditato una squadra ben allenata. Con Antonio (Conte.ndr) hanno fatto due anni straordinari, hanno vinto lo scudetto, hanno vinto una Supercoppa. Ora quest'anno è un anno importante, soprattutto perché abbiamo tre obiettivi a cui partecipiamo e, comunque, ripeto, bisogna essere competitivi fino alla fine. Ma il vantaggio del Napoli sicuramente è che c'è una rosa competitiva, soprattutto molto valida a livello tecnico. Poi bisogna essere bravi e anche fortunati, soprattutto sugli infortuni nei momenti decisivi della stagione».

(Fonte: DAZN)