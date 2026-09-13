Massimiliano Allegri, su DAZN, prima della partita contro il Bologna ha parlato del momento del suo Napoli che arriva da tre sconfitte consecutive, in campionato contro Como e Inter e in Champions contro l'Arsenal.

«Se sento la pressione? Nel calcio - ha detto l'allenatore della squadra azzurra - ci sono momenti in cui le cose vanno bene e altri momenti in cui le cose vanno male. Sta a noi invertire il trend negativo giocando una buona partita e facendo meglio rispetto a quanto finora sia in fase difensiva che in fase d'attacco».

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-Si sono visti due squadre diverse: un Napoli aggressivo a San Siro e più conservativo con l'Arsenal, quale strada sceglierei?

-In cosa stai lavorando per la fase difensiva?

-Perché Vergara al posto di Lang?

Credo che sia troppo riduttivo dire con l'Inter siamo saliti e con l'Arsenal no. In campo c'è anche l'avversario: l'Arsenal nel secondo tempo ha trovato momenti in cui ha gestito bene la palla. Oggi però dobbiamo cercare di vincere facendo una bella prestazione.Abbiamo fatto delle ottime cose durante le gare ma non sono bastate per il risultato negativo. Veniamo da tre sconfitte e dobbiamo vincere in casa per vedere le cose in un altro modo.Avendo tre giocatori offensivi in panchina ho scelto lui: speriamo di averla indovinata questa scelta.

(Fonte: DAZN)