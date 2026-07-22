VIDEO / Marotta: "FIGC? Malagò autorevole e competente, era necessario uno così. La Serie A..."

In un'intervista al Corriere della Sera, Buonfiglio, presidente del CONI, ha parlato della scelta del ct dell'Italia. «Non voglio dare consigli a Malagò che nel ruolo di nuovo presidente della Figc è partito alla grande. La sola cosa che chiedo a Giovanni è di designare un commissario tecnico italiano», ha sottolineato.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Ma Maldini e Leonardo stanno trattando con Pep Guardiola. «La stragrande maggioranza dei nostri allenatori di serie A è italiana: è con loro che si dovrà confrontare il ct. Sono bravi, professionali, sono frutto della nostra tradizione. Perché tagliarli fuori? Quando ero presidente della Federazione Canoa presi un tecnico tedesco che era bravo ma non si preoccupò di conoscere la mentalità italiana. Non vincemmo nulla e perdemmo anche quanto di buono fatto fino a quel momento».

«Ho vissuto con amarezza gli ultimi Mondiali. Ogni partita mi ricordava i nostri successi del passato, ma anche la situazione attuale. Pensavo all’esclusione della Nazionale ma anche ai risultati modesti a livello internazionale dei club che ne costituiscono l’ossatura. C’è tanto lavoro per Malagò. Credo che nessuno meglio di lui possa fare in Federazione. Perché quando punta un obiettivo sa come raggiungerlo. Ha grande attenzione per gli atleti e un'incredibile rete di relazioni. E conosce alla perfezione il calcio», ha concluso il numero uno del Comitato Olimpico.

(Fonte: Corriere della Sera)