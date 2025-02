"Gli ultimi derby vinti dal Milan, ci arrivava nettamente da sfavorito come ci arriva stasera. Non so se nello spogliatoio del Milan si sono detti questa cosa, immagino di no perché è un momento un po' delicato"

"Non so cosa aspettarmi dal Milan, non ha mai dato la sensazione di farci capire come entrerà in campo, non ha mai dato la sensazione di entrare in campo e far capire che non ce n'era per nessuno. Le belle partite fatte nel derby e col Real Madrid erano inaspettate, di sicuro ci aspettiamo una reazione dopo Zagabria. Inter ingiocabile? Mercoledì ero a vedere Inter-Monaco, la cattiveria e la condizione fisica dei primi 20' sono di una squadra al top. In questo derby l'Inter arriva ancor più da favorita rispetto agli altri due"